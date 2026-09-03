Путин: Россия и Украина должны сами договориться об урегулировании конфликта

Россия и Украина должны самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие государства готовы оказать им поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин на ВЭФ высказался о переговорах с Украиной. Видео © Life.ru

По словам главы государства, помощь в мирном разрешении ситуации готовы оказывать не только США, но и другие страны, в том числе Китай.

«Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать их и помочь», — сказал Путин.

Президент отметил, что Китайская Народная Республика постоянно обращает внимание на необходимость разрешения проблемы мирными средствами и способствует этому.

Путин также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встреч с ним регулярно поднимает вопрос об урегулировании конфликта.

При этом российский лидер подчеркнул, что окончательное решение должны найти непосредственно страны, вовлечённые в противостояние, — Россия и Украина.

«Этот подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. При этом лидер РФ отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.