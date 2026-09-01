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Опубликовано 1 сентября, 20:52

Путин: Переговоры по Украине в известной степени заморожены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Нам бы не хотелось, чтобы всё крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести позитив, какой-то позитив вот в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против», — заявил он.

При этом российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.

Путин: Враг будет сыпаться
Путин: Враг будет сыпаться

По словам главы государства, российские подразделения охватывают Дружковку, ведут уличные бои за контроль над городом Доброполье, а также приближаются к Славянску и Краматорску. Путин сообщил, что на отдельных участках линии соприкосновения до этих городов осталось от 1,5 до 3 километров.

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