Путин: Враг будет сыпаться

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ослаблении ВСУ. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

«Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что назвать точные сроки развития ситуации сейчас невозможно. По словам президента, прогнозировать время завершения боевых действий крайне сложно из-за их характера.

«Война — дело жестокое и трудно прогнозируемое», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово. По словам главы государства, российские подразделения охватывают Дружковку, а в Доброполье ведут уличные бои за контроль над городом. Кроме того, российские военные продвигаются в направлении Славянска и Краматорска. Путин отметил, что на отдельных участках линии соприкосновения до этих населённых пунктов остаётся от 1,5 до 3 километров.