Путин: Враг будет сыпаться
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ослаблении ВСУ. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться», — сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что назвать точные сроки развития ситуации сейчас невозможно. По словам президента, прогнозировать время завершения боевых действий крайне сложно из-за их характера.
«Война — дело жестокое и трудно прогнозируемое», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово. По словам главы государства, российские подразделения охватывают Дружковку, а в Доброполье ведут уличные бои за контроль над городом. Кроме того, российские военные продвигаются в направлении Славянска и Краматорска. Путин отметил, что на отдельных участках линии соприкосновения до этих населённых пунктов остаётся от 1,5 до 3 километров.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.