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Опубликовано 4 сентября, 19:21

Трамп раскрыл, зачем Уиткофф и Кушнер летят в Москву

Трамп: Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС/ POOL / Кристина Кормилицына

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС/ POOL / Кристина Кормилицына

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением о прекращении конфликта на Украине.

По словам американского лидера, речь идёт именно о мирной инициативе. Отвечая на вопрос журналистов о цели визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, Трамп подчеркнул, что их задача связана с завершением конфликта.

«Они повезут с собой предложение о прекращении войны. Ведь я уже положил конец восьми войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь», — заявил Трамп.

Американский президент также сообщил, что у США есть собственная идея относительно мирного урегулирования.

В Раде раскрыли дату визита Уиткоффа и Кушнера в Киев
В Раде раскрыли дату визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву могут получить от российской стороны предложения по урегулированию украинского конфликта. По словам сенатора, американские переговорщики приедут в первую очередь для того, чтобы узнать позицию России.

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Артём Гапоненко
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