Трамп раскрыл, зачем Уиткофф и Кушнер летят в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением о прекращении конфликта на Украине.

По словам американского лидера, речь идёт именно о мирной инициативе. Отвечая на вопрос журналистов о цели визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, Трамп подчеркнул, что их задача связана с завершением конфликта.

«Они повезут с собой предложение о прекращении войны. Ведь я уже положил конец восьми войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь», — заявил Трамп.

Американский президент также сообщил, что у США есть собственная идея относительно мирного урегулирования.