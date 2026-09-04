В Раде раскрыли дату визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Представители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Киев на переговоры об урегулировании 6 сентября. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в соцсетях.

По его словам, визит двух спецпосланников США на Украину ожидается в воскресенье.

«Уиткофф и Кушнер, скорее всего, прибудут в Киев в воскресенье», — написал нардеп.

Последний визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоялся 22 января. В тот день они прибыли в Москву и провели переговоры с российской стороной; для Уиткоффа это был уже седьмой визит в РФ, для Кушнера — второй. Основными темами были российско-американские отношения, стратегическая стабильность и урегулирование конфликта на Украине. После этого Москва и Вашингтон неоднократно обсуждали их новый приезд, однако запланированная на август поездка была отложена.

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