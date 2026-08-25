Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 12:35

В Москве заметили кортеж с дипломатическими автомобилями США

Кортеж с автомобилями на дипломатических номерах США заметили в центре Москвы. На видео из Сети — вереница из машин, в том числе полицейских, которые проносятся по улицам столицы России.

Кто находится внутри, неизвестно. Кортеж заметили на фоне данных о прибытии в Москву американского военно-транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster III.

«Неплохой знак»: В Госдуме оценили прилёт военного самолёта США в Москву
«Неплохой знак»: В Госдуме оценили прилёт военного самолёта США в Москву

Напомним, в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III. Известно, что ранее борт использовался для обеспечения зарубежных поездок президентов США — например, при подготовке поездки Дональда Трампа на похороны Папы Римского Франциска.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные контакты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / «Москва Live»

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar