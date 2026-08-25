В Москве заметили кортеж с дипломатическими автомобилями США

Кортеж с автомобилями на дипломатических номерах США заметили в центре Москвы. На видео из Сети — вереница из машин, в том числе полицейских, которые проносятся по улицам столицы России.

Кто находится внутри, неизвестно. Кортеж заметили на фоне данных о прибытии в Москву американского военно-транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster III.

Напомним, в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III. Известно, что ранее борт использовался для обеспечения зарубежных поездок президентов США — например, при подготовке поездки Дональда Трампа на похороны Папы Римского Франциска.