«Неплохой знак»: В Госдуме оценили прилёт военного самолёта США в Москву

Приземление военно-транспортного самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в московском аэропорту Внуково является «неплохим знаком», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий предположил, что визит может быть связан с подготовкой переговоров или контактами военного командования двух стран.

Колесник отметил, что если бы причиной посадки стала техническая неисправность, то Внуково вряд ли оказалось бы ближайшим подходящим аэропортом на маршруте. Кроме того, в случае незаконного пересечения границы самолёт ВВС США не смог бы спокойно приземлиться в одном из основных воздушных гаваней Москвы. Мирный характер инцидента, по мнению депутата, указывает на согласованный характер визита.

«Обычно на военно-транспортном самолёте летает военное командование. Вполне может быть что-то и для переговоров. Это предположение», — пояснил Колесник.