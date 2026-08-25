Появилось видео посадки американского C-17 во Внуково

Американский борт с позывным RCH4555 приземлился в Москве утром 25 августа. По данным Flightradar24, самолёт прилетел из Риги, куда ранее прибыл из района авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.

SHOT предполагает, что визит самолёта может быть связан с возможным обменом заключёнными между Россией и США. Телеграм-канал напоминает, что 13 февраля прошлого года года во Внуково приземлился американский бизнес-джет Gulfstream C-37B. Его маршрут был похож на сегодняшний. Тогда Россия и США обменяли американца Марка Фогеля на Александра Винника.