Появилось видео посадки американского C-17 во Внуково
Появилось видео прибытия во Внуково военно-транспортного самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Кадры оказалось в распоряжении SHOT.
Появились кадры посадки американского C-17 во Внуково. Видео © SHOT
Американский борт с позывным RCH4555 приземлился в Москве утром 25 августа. По данным Flightradar24, самолёт прилетел из Риги, куда ранее прибыл из района авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.
SHOT предполагает, что визит самолёта может быть связан с возможным обменом заключёнными между Россией и США. Телеграм-канал напоминает, что 13 февраля прошлого года года во Внуково приземлился американский бизнес-джет Gulfstream C-37B. Его маршрут был похож на сегодняшний. Тогда Россия и США обменяли американца Марка Фогеля на Александра Винника.
Ранее Life.ru рассказывал о прилёте американского C-17 во Внуково. Борт с номером 07-7181 ранее использовался при обеспечении зарубежных поездок президентов США. Так, во время подготовки поездки Дональда Трампа на похороны Папы Римского Франциска этот C-17 фигурировал среди американских самолётов, прибывавших в Рим.
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