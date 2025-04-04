Доверие и конструктивные решения: Спецпредставитель Путина отметил важность обмена Винника на Фогеля
Спецпред Дмитриев: Обмен Фогеля стал позитивным решением в отношениях РФ и США
Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump
Специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал обмен гражданина США Марка Фогеля важным шагом в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.
В интервью CNN он сообщил, что этот обмен стал «очень важным примером» того, что Россия и США способны к доверию и нахождению конструктивных решений, что особенно ценно в текущем контексте российско-американских отношений.
Напомним, что в феврале 2025 года между двумя государствами был произведён обмен заключёнными. Гражданин США Марк Фогель, ранее осуждённый в России за контрабанду наркотических веществ и впоследствии помилованный, был обменян на гражданина России Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC, который отбывал срок в американской тюрьме.