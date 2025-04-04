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4 апреля, 08:28

Доверие и конструктивные решения: Спецпредставитель Путина отметил важность обмена Винника на Фогеля

Спецпред Дмитриев: Обмен Фогеля стал позитивным решением в отношениях РФ и США

Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump

Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump

Специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал обмен гражданина США Марка Фогеля важным шагом в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

В интервью CNN он сообщил, что этот обмен стал «очень важным примером» того, что Россия и США способны к доверию и нахождению конструктивных решений, что особенно ценно в текущем контексте российско-американских отношений.

Напомним, что в феврале 2025 года между двумя государствами был произведён обмен заключёнными. Гражданин США Марк Фогель, ранее осуждённый в России за контрабанду наркотических веществ и впоследствии помилованный, был обменян на гражданина России Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC, который отбывал срок в американской тюрьме.

«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника
«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника
Ольга Сливченко
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