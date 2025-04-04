Доверие и конструктивные решения: Спецпредставитель Путина отметил важность обмена Винника на Фогеля

Специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал обмен гражданина США Марка Фогеля важным шагом в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

В интервью CNN он сообщил, что этот обмен стал «очень важным примером» того, что Россия и США способны к доверию и нахождению конструктивных решений, что особенно ценно в текущем контексте российско-американских отношений.