Песков не располагает данными о самолёте, прибывшем во Внуково из США

В Кремле не располагают информацией о самолёте ВВС США, который 25 августа прилетел с базы Эндрюс через Ригу в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, утром во вторник, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он летел с базы Эндрюс, на которой базируется борт президента США, через Ригу.