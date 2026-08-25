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25 августа, 09:40

Песков не располагает данными о самолёте, прибывшем во Внуково из США

Обложка © ТАСС / EPA / DAREK DELMANOWICZ

Обложка © ТАСС / EPA / DAREK DELMANOWICZ

В Кремле не располагают информацией о самолёте ВВС США, который 25 августа прилетел с базы Эндрюс через Ригу в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Напомним, утром во вторник, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он летел с базы Эндрюс, на которой базируется борт президента США, через Ригу.

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Александра Вишнякова
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