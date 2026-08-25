Во Внуково приземлился самолёт ВВС США с базы Эндрюс
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Утром во вторник, 25 августа, в столичном аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. По данным сервиса flightradar24, он летел с базы Эндрюс (штат Мэриленд) через Ригу.
В Ригу борт прибыл 23 августа из Кэмп-Спрингс (США, штат Мэриленд), где расположена авиабаза Эндрюс. Именно там которой базируется Air Force One — самолет президента США. Далее, 25 августа, около 8:50 мск самолёт вылетел из Риги и около 10:04 мск приземлился в Москве. Как сообщает сервис, на данный момент полет самолета не отслеживается, поскольку он «находится вне зоны покрытия либо уже приземлился».
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