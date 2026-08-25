Американский военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III, прилетевший сегодня во Внуково, ранее появлялся при подготовке зарубежных поездок президентов США. Речь идёт о конкретном борте ВВС США с номером 07-7181 и кодом AE20C2.

Самолёт прибыл в Москву по маршруту с американской авиабазы Эндрюс через Ригу. C-17 не используется в качестве президентского борта: такие машины перевозят военных, автомобили, оборудование, персонал и другие грузы, в том числе при обеспечении высокопоставленных зарубежных визитов.

Один из наиболее показательных эпизодов в истории 07-7181 относится к апрелю 2025 года. Во время подготовки поездки Дональда Трампа на похороны папы Франциска этот C-17 с позывным RCH4209 фигурировал среди американских самолётов, прибывавших в Рим. В том же авиационном списке находились президентский Boeing VC-25A, выполнявший рейс Air Force One с Трампом на борту, и резервный C-32A.

Ещё одно совпадение обнаруживается перед встречей Владимира Путина и тогдашнего президента США Джо Байдена в Женеве. 07-7181 был сфотографирован в женевском аэропорту 5 июня 2021 года — за 11 дней до саммита. Авиационные источники отмечали, что в рамках подготовки встречи в Женеву прибыли в общей сложности около 15 американских C-17, перевозивших в том числе военнослужащих и транспорт президентского обеспечения.

Борт появлялся рядом с американской политической делегацией и значительно раньше. 19 марта 2013 года 07-7181 находился в римском аэропорту Чампино. В этот же день тогдашний вице-президент США Джо Байден возглавлял официальную американскую делегацию на инаугурации папы Франциска. Однако прямых подтверждений того, что именно этот самолёт обеспечивал поездку Байдена, в открытых источниках нет.

Таким образом, появление 07-7181 в Москве само по себе не доказывает подготовку визита американского руководства. Однако история конкретного самолёта показывает, что он уже использовался в периоды организации высокоуровневых зарубежных поездок США. Официальных сообщений Москвы или Вашингтона о том, кого и какие грузы доставил C-17 во Внуково, пока нет.

Напомним, ранее во Внуково приземлился самолёт ВВС США с базы Эндрюс. По данным сервиса flightradar24, он летел с базы Эндрюс (штат Мэриленд) через Ригу.