«Решить проблемные вопросы»: Генерал объяснил визит военного борта США в Москву

Военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США, прилетевший во Внуково, мог доставить в Москву представителей американской делегации для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил генерал-майор, военный лётчик Владимир Попов. Он не исключил и контактов между представителями силовых структур двух стран.

«Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Сейчас между сторонами могут идти согласования, связанные в том числе с украинским конфликтом. Подобные чувствительные вопросы зачастую эффективнее обсуждать при личной встрече, чем по телефону, подчеркнул эксперт.