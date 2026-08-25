«Решить проблемные вопросы»: Генерал объяснил визит военного борта США в Москву
Лётчик Попов: Борт ВВС США мог привезти делегацию для встречи Путина и Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США, прилетевший во Внуково, мог доставить в Москву представителей американской делегации для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил генерал-майор, военный лётчик Владимир Попов. Он не исключил и контактов между представителями силовых структур двух стран.
«Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Сейчас между сторонами могут идти согласования, связанные в том числе с украинским конфликтом. Подобные чувствительные вопросы зачастую эффективнее обсуждать при личной встрече, чем по телефону, подчеркнул эксперт.
Напомним, утром 25 августа во Внуково приземлился военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США, прилетевший с базы Эндрюс через Ригу. Позднее в Кремле заявили, что не располагают информацией о назначении этого борта.
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