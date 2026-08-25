Песков заявил, что визит представителей США в РФ на неделе не запланирован

Визит представителей администрации президента США Дональда Трампа в РФ на текущей неделе не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зята американского лидера Джареда Кушнера, являющихся посредниками Белого дома на переговорах по Украине, желанными гостями в РФ. По словам представителя Кремля, они поддерживают контакты с Москвой и готовы к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.