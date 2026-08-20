В Кремле ответили на вопрос о датах визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Конкретные сроки визита в Россию американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не определены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что точной информации по этому поводу нет, и никакие конкретные дни для такой поездки не зафиксированы. По словам Пескова, американские переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями внешней политики США.

«Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», — сказал он.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер всегда желанные гости в России. Он отметил, что американские переговорщики находятся в постоянном рабочем контакте со своими российскими визави и готовы к диалогу с президентом Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что в Москве им всегда рады и считают их желанными собеседниками.