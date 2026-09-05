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Опубликовано 5 сентября, 07:11

Фокус на перезапуск: Американист раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Политолог Блохин: Уиткофф и Кушнер едут в Москву за компромиссами по Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву не для прорывных решений, а для попытки перезапустить переговоры по украинскому урегулированию, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, реальных предпосылок к переговорам пока нет, поскольку Украина на компромиссы идти не готова, а Запад ожидает уступок именно от России. Даже встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показала, что так называемый «дух Анкориджа» сошёл на нет, и американская сторона ищет новые идеи и подходы.

«Поэтому обольщаться не стоит, что Кушнер и Уиткофф что-то там смогут фантастическое совершить. Снова это будет попытка перезапустить, значит, переговоры по украинскому треку», — подчеркнул американист в беседе с «Царьградом».

Любые контакты с американцами скорее всего касаются украинского вопроса, поскольку именно он остаётся главным фокусом. Однако условия, на которых Запад готов к переговорам, для России неприемлемы, заключил политолог.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев для активизации работы по урегулированию конфликта. В Совфеде заявили, что переговорщики США приедут в Россию за предложениями по Украине.

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Борис Эльфанд
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