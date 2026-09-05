Песков ждёт долгой беседы Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером может оказаться долгой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными», — сказал представитель Кремля. По его словам, Москва проинформирует о результатах переговоров после их завершения.

Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Москву. Самолёт американской делегации приземлился во Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Главной темой контактов ожидается урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф неоднократно участвовал в переговорах с российской стороной, а Кушнер в последние месяцы также подключён администрацией Дональда Трампа к дипломатическим усилиям по этому направлению.

Ранее Песков официально подтвердил сегодняшнюю встречу Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После Москвы американские переговорщики должны отправиться в Киев. Владимир Зеленский ранее сообщил, что ждёт Уиткоффа и Кушнера на Украине в воскресенье, 6 сентября. Путин отдал приказ остановить удары по Киеву на время их поездки.