Песков заявил, что Путин сегодня примет Уиткоффа и Кушнера
Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (первый, второй и третий слева-направо), январь 2026 года. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибывшими в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал Песков в беседе с ТАСС.
Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта американских переговорщиком встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он опубликовал фото с гостями.
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