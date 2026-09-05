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Опубликовано 5 сентября, 11:57

Песков заявил, что Путин сегодня примет Уиткоффа и Кушнера

Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (первый, второй и третий слева-направо), январь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (первый, второй и третий слева-направо), январь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибывшими в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

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Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. У трапа самолёта американских переговорщиком встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он опубликовал фото с гостями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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