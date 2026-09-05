Песков заявил, что Путин сегодня примет Уиткоффа и Кушнера

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибывшими в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал Песков в беседе с ТАСС.