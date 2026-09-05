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Опубликовано 5 сентября, 10:03

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры. Самолёт с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково.

Борт совершил посадку в 12:52 мск. В аэропорту переговорщиков встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который занимает должность спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Спецборт с Уиткоффом и Кушнером вошёл в воздушное пространство России
Спецборт с Уиткоффом и Кушнером вошёл в воздушное пространство России

Ранее Песков заявил, что Уиткофф и Кушнер являются желанными гостями в России, а Москва готова продолжать взаимодействие с ними. Он пообещал, что о контактах российской стороны с американскими переговорщиками будет объявлено после их проведения.

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Андрей Бражников
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