Путин отдал приказ остановить удары по Киеву на трое суток
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трёх суток, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, ограничение вступило в силу с полуночи и связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Как отметил представитель Кремля, решение принято на фоне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
«Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трёх суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», — объяснил он.
Ранее сегодня переговорщики Трампа прибыли в Москву, чтобы представить российской стороне конкретные предложения по прекращению огня. Их кортеж уже выехал из аэропорта в сторону Кремля.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.