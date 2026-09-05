Путин отдал приказ остановить удары по Киеву на трое суток

Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трёх суток, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ограничение вступило в силу с полуночи и связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Как отметил представитель Кремля, решение принято на фоне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трёх суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», — объяснил он.

Ранее сегодня переговорщики Трампа прибыли в Москву, чтобы представить российской стороне конкретные предложения по прекращению огня. Их кортеж уже выехал из аэропорта в сторону Кремля.