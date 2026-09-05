Киевское руководство демонстрирует полнейшее нежелание садиться за стол переговоров, что для России означает необходимость продолжения СВО до победного финала. Об этом сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, комментируя визит американских переговорщиков в Москву и перспективы урегулирования.

Слуцкий высказался о перспективах достичь перемирия с Киевом путём дипломатии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«К великому сожалению, эта публика в Киеве пока демонстрирует, что признаёт только силу и ничего другого.

Поэтому мы, конечно, исходим из лучшего, но шансов на то, что эта надежда будет реализована, с каждым годом всё меньше», — сказал политик.

При этом Слуцкий надеется, что в переговорах с американцами удастся достичь какого-то конструктивного результата, тем более что Вашингтон сам идёт навстречу по вопросам украинской повестки.