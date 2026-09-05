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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:02

Союзники занервничали: что в НАТО услышали в словах Трампа о России

Daily Mail: Слова Трампа о Путине усилят тревогу союзников по НАТО

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин не собирается нападать на страны НАТО, может усилить сомнения союзников в готовности Вашингтона выполнять обязательства перед альянсом. Такую оценку привела британская газета Daily Mail.

Поводом стал ответ американского президента на вопрос журналиста о предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотником в Германии.

«Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО», — сказал Трамп.

Daily Mail расценила эту реплику как отказ осудить Кремль. По мнению издания, такая позиция способна усилить опасения европейских партнёров относительно надёжности США в рамках НАТО. Слова Трампа прозвучали одновременно с новым дипломатическим шагом Вашингтона по Украине. Американский лидер сообщил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о прекращении конфликта, однако его содержание не раскрыл.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут близки к заключению мирного соглашения по ситуации на Украине. По словам главы Белого дома, переговоры на высшем уровне должны состояться тогда, когда появится реальная перспектива завершения конфликта.

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Татьяна Миссуми
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