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Опубликовано 3 сентября, 04:20

Лавров рассказал, как Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на УПЦ

Обложка © ТАСС / Jae C. Hong

Обложка © ТАСС / Jae C. Hong

Президент США Дональд Трамп был поражён, когда российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске рассказал ему о ситуации вокруг Украинской православной церкви. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.

По словам министра, разговор состоялся на переговорах в августе 2025 года в Анкоридже. Путин затронул тему положения УПЦ на Украине, после чего Трамп, как утверждает Лавров, вздрогнул.

Американский лидер затем обратился к госсекретарю Марко Рубио и спросил, действительно ли на Украине существуют подобные ограничения в отношении церкви. По словам Лаврова, Рубио подтвердил эту информацию.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже состоялась 15 августа 2025 года. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине.

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Виталий Приходько
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