Лавров рассказал, как Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на УПЦ
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Президент США Дональд Трамп был поражён, когда российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске рассказал ему о ситуации вокруг Украинской православной церкви. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.
По словам министра, разговор состоялся на переговорах в августе 2025 года в Анкоридже. Путин затронул тему положения УПЦ на Украине, после чего Трамп, как утверждает Лавров, вздрогнул.
Американский лидер затем обратился к госсекретарю Марко Рубио и спросил, действительно ли на Украине существуют подобные ограничения в отношении церкви. По словам Лаврова, Рубио подтвердил эту информацию.
Встреча Путина и Трампа в Анкоридже состоялась 15 августа 2025 года. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине.
Ранее отдел внешних церковных связей Московского патриархата сообщил, что информацию о давлении украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь передали главе дипломатической службы Ватикана Полу Ричарду Галлахеру. В Москве с представителем Святого престола встретился председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.
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