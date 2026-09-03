Лавров рассказал, как Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на УПЦ

Президент США Дональд Трамп был поражён, когда российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске рассказал ему о ситуации вокруг Украинской православной церкви. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках ВЭФ.

По словам министра, разговор состоялся на переговорах в августе 2025 года в Анкоридже. Путин затронул тему положения УПЦ на Украине, после чего Трамп, как утверждает Лавров, вздрогнул.

Американский лидер затем обратился к госсекретарю Марко Рубио и спросил, действительно ли на Украине существуют подобные ограничения в отношении церкви. По словам Лаврова, Рубио подтвердил эту информацию.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже состоялась 15 августа 2025 года. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине.

Ранее отдел внешних церковных связей Московского патриархата сообщил, что информацию о давлении украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь передали главе дипломатической службы Ватикана Полу Ричарду Галлахеру. В Москве с представителем Святого престола встретился председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.