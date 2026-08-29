На Украине людоловы снова принудительно мобилизовали настоятеля храма УПЦ

Настоятеля храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Коростене Житомирской области протоиерея Алексея Стужука принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Информацию о случившемся распространил протоиерей Георгий Кузнецов. Он обратился к верующим с просьбой молиться за священнослужителя. Что именно произошло при мобилизации Стужука, в СПЖ не уточнили. Где сейчас находится настоятель, также неизвестно.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести несколько десятков священников Украинской православной церкви. Как рассказал настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, часть пропавших позже нашли в местах заключения, некоторых обнаружили погибшими. Судьба большинства священнослужителей до сих пор остаётся неизвестной.