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10 августа, 01:38

Десятки священников УПЦ пропали без вести на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Десятки священников Украинской православной церкви пропали без вести на Украине. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.

«Несколько десятков священников пропали без вести», — сказал Фомин.

По словам протоиерея, часть пропавших позже обнаружили в местах заключения, а некоторых — погибшими. Судьба большинства священнослужителей остаётся неизвестной. Фомин также заявил, что среди мирян пострадавших ещё больше.

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Ранее в Житомирской области сотрудники территориального центра комплектования задержали священника УПЦ Сергея Бовсуновского. Это произошло на блокпосту возле города Коростень. Священнослужитель состоит в Овручской епархии, после задержания его доставили в здание территориального центра комплектования. Бовсуновский оставался внутри помещения, однако официальные ведомства не комментировали причины задержания.

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Антон Голыбин
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