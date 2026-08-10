Десятки священников УПЦ пропали без вести на Украине

Десятки священников Украинской православной церкви пропали без вести на Украине. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.

«Несколько десятков священников пропали без вести», — сказал Фомин.

По словам протоиерея, часть пропавших позже обнаружили в местах заключения, а некоторых — погибшими. Судьба большинства священнослужителей остаётся неизвестной. Фомин также заявил, что среди мирян пострадавших ещё больше.

Ранее в Житомирской области сотрудники территориального центра комплектования задержали священника УПЦ Сергея Бовсуновского. Это произошло на блокпосту возле города Коростень. Священнослужитель состоит в Овручской епархии, после задержания его доставили в здание территориального центра комплектования. Бовсуновский оставался внутри помещения, однако официальные ведомства не комментировали причины задержания.