РПЦ рассказала Ватикану о преследовании УПЦ украинскими властями

Информацию о давлении украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь передали главе дипломатической службы Ватикана Полу Ричарду Галлахеру. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. В Москве с представителем Святого престола встретился председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.

«Высокому представителю Ватикана была представлена информация о преследованиях Украинской православной церкви со стороны государственных властей Украины», — говорится в сообщении.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Полом Ричардом Галлахером заявил, что Москва признательна Ватикану за взвешенный подход к украинскому кризису. Глава российской дипломатии отметил, что стороны обсудили принципиальные подходы к урегулированию, включая необходимость устранения первопричин конфликта, а также гуманитарные вопросы. Лавров подчеркнул, что активное участие Ватикана в решении острых гуманитарных проблем в Москве высоко ценят.