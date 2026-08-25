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25 августа, 18:51

РПЦ рассказала Ватикану о преследовании УПЦ украинскими властями

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Информацию о давлении украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь передали главе дипломатической службы Ватикана Полу Ричарду Галлахеру. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. В Москве с представителем Святого престола встретился председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.

«Высокому представителю Ватикана была представлена информация о преследованиях Украинской православной церкви со стороны государственных властей Украины», — говорится в сообщении.

«Любым возможным способом»: Ватикан готов подключиться к урегулированию на Украине
«Любым возможным способом»: Ватикан готов подключиться к урегулированию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Полом Ричардом Галлахером заявил, что Москва признательна Ватикану за взвешенный подход к украинскому кризису. Глава российской дипломатии отметил, что стороны обсудили принципиальные подходы к урегулированию, включая необходимость устранения первопричин конфликта, а также гуманитарные вопросы. Лавров подчеркнул, что активное участие Ватикана в решении острых гуманитарных проблем в Москве высоко ценят.

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Юрий Лысенко
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