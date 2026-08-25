«Любым возможным способом»: Ватикан готов подключиться к урегулированию на Украине

Ватикан призывает к возобновлению диалога по Украине и готов содействовать мирному урегулированию украинского конфликта любым доступным способом. Об этом заявил секретарь Святого Престола по международным делам Пол Ричард Галлахер после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Готовы предоставить наши услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее», — сказал представитель Ватикана.

Галлахер также передал призыв папы римского Льва XIV прекратить боевые действия и перейти к полноценным переговорам. По его словам, диалог должен проходить при поддержке международного сообщества.

«Нужно чётко заявить, что эта война должна закончиться», — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду на скорейшее достижение мира и адресовал соответствующее пожелание народам России и Украины, а также всем, кто пострадал из-за конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Галлахер пробудет в России до 28 августа. Перед встречей стороны планировали обсудить отношения Москвы и Святого Престола, взаимодействие на международных площадках и актуальные вопросы мировой повестки.