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Регион
25 августа, 11:31

«Любым возможным способом»: Ватикан готов подключиться к урегулированию на Украине

Галлахер: Ватикан призывает к диалогу по Украине и готов помочь в поиске решения

Сергей Лавров и Пол Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сергей Лавров и Пол Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Ватикан призывает к возобновлению диалога по Украине и готов содействовать мирному урегулированию украинского конфликта любым доступным способом. Об этом заявил секретарь Святого Престола по международным делам Пол Ричард Галлахер после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Готовы предоставить наши услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее», — сказал представитель Ватикана.

Галлахер также передал призыв папы римского Льва XIV прекратить боевые действия и перейти к полноценным переговорам. По его словам, диалог должен проходить при поддержке международного сообщества.

«Нужно чётко заявить, что эта война должна закончиться», — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду на скорейшее достижение мира и адресовал соответствующее пожелание народам России и Украины, а также всем, кто пострадал из-за конфликта.

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Ранее Life.ru сообщал, что Галлахер пробудет в России до 28 августа. Перед встречей стороны планировали обсудить отношения Москвы и Святого Престола, взаимодействие на международных площадках и актуальные вопросы мировой повестки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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