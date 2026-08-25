«Любым возможным способом»: Ватикан готов подключиться к урегулированию на Украине
Галлахер: Ватикан призывает к диалогу по Украине и готов помочь в поиске решения
Сергей Лавров и Пол Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Ватикан призывает к возобновлению диалога по Украине и готов содействовать мирному урегулированию украинского конфликта любым доступным способом. Об этом заявил секретарь Святого Престола по международным делам Пол Ричард Галлахер после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Готовы предоставить наши услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее», — сказал представитель Ватикана.
Галлахер также передал призыв папы римского Льва XIV прекратить боевые действия и перейти к полноценным переговорам. По его словам, диалог должен проходить при поддержке международного сообщества.
«Нужно чётко заявить, что эта война должна закончиться», — подчеркнул дипломат.
Он выразил надежду на скорейшее достижение мира и адресовал соответствующее пожелание народам России и Украины, а также всем, кто пострадал из-за конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Галлахер пробудет в России до 28 августа. Перед встречей стороны планировали обсудить отношения Москвы и Святого Престола, взаимодействие на международных площадках и актуальные вопросы мировой повестки.
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