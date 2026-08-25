Лавров заявил о сохранении доверительных отношений России и Ватикана

Россия и Ватикан сохранили доверительный и дружественный характер отношений, несмотря на серьёзные перемены в международной обстановке. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Глава МИД РФ поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по украинскому конфликту и мирные инициативы.

Встреча в Москве стала первой очной беседой Лаврова и Галлахера с 2021 года. Стороны обсудили состояние двусторонних связей и международную повестку.

Галлахер находится в России с рабочим визитом до 28 августа. До этого он посещал Москву в ноябре 2021 года, когда также проводил переговоры с Лавровым и встречался с представителями российского руководства.

Ранее в Кремле заявили, что тема Украины станет одной из главных встрече Лаврова и Галлахера. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предположение журналистов о том, мог ли представитель Ватикана привезти в Москву какое-либо послание от западных стран.