VN: Визит Галлахера в Москву показывает желание Ватикана продолжить диалог с РФ

Секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. В ходе поездки он проведёт встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины. Об этом сообщает Vatican News.

В Ватикане заявили, что визит связан с намерением продолжать дипломатический диалог в период сложной международной обстановки. Программа поездки включает как политические контакты, так и встречи в рамках межцерковного взаимодействия.

«Это будут четыре дня интенсивных диалогов и встреч, в которых собственно дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной — встречами с епископами и католической общиной РФ. <...> Будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата», — говорится в сообщении Vatican News.

Ожидается, что Галлахер обсудит с российскими представителями вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В последний раз глава ватиканской дипломатии посещал Москву в ноябре 2021 года. Тогда он провёл переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями Русской православной церкви.

Напомним, переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и Пола Галлахера запланированы на 25 августа. Они обсудят аспекты двусторонних отношений, взаимодействие на международных платформах и ряд вопросов мировой повестки.