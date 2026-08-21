Кардинал Ватикана поцеловал 1700-летний череп во время редкого ритуала

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин поцеловал череп святой Агаты во время торжественной церемонии в итальянской Катании. Реликвию вынесли к верующим в честь 900-летия её возвращения в город. Об этом пишет Daily Mail.

Кардинал Ватикана поцеловал 1700-летний череп святой во время редкого ритуала. Видео © X/ Massimo

Череп поднял архиепископ Катании Луиджи Ренна, после чего передал его Паролину. Вслед за кардиналом к святыне приложились несколько епископов и мэр города Энрико Трантино. Последний позже столкнулся с критикой в соцсетях, но заявил, что считает свой поступок проявлением почитания святой.

После этого реликвию поместили обратно в отреставрированный бюст-реликварий, где она обычно хранится. Затем Паролин провёл церемонию коронации святыни. Перед нынешними торжествами череп извлекали из бюста во время реставрации, которую проводили специалисты Музеев Ватикана.

Масштабные мероприятия приурочили к 900-летию возвращения мощей Агаты из Константинополя. Согласно церковной традиции, их вывезли из Катании в XI веке, а 17 августа 1126 года вернули на Сицилию после 86-летнего отсутствия. Папа Лев XIV специально направил Паролина на торжества в качестве своего представителя.

Святая Агата считается покровительницей Катании. По данным Vatican News, она погибла ещё подростком в III веке во время гонений на христиан после отказа отречься от веры.

На этой неделе Life.ru также рассказывал, что в Архангельском соборе Кремля подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского. Останки князя исследовали во время реставрационных работ, хотя само место его погребения было известно и прежде.