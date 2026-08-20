Лавров и глава дипслужбы Ватикана Галлахер проведут переговоры 25 августа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Ватикана по международным делам монсеньор Пол Галлахер проведут переговоры 25 августа. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На 25 августа запланированы переговоры», — сказала дипломат.

Ожидается, что они обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества РФ и Ватикана, о взаимодействии между государствами на многосторонних площадках, а также обсудят международную повестку, «представляющую взаимный интерес». Известно, что Галлахер пробудет в РФ до 28 августа.

Напомним, СМИ уже писали о скором визите Пола Галлахера в Россию. Программа поездки на раскрывалась, однако известно, что в июле глава дипслужбы Ватикана успел посетить Киев, где в основном обсуждал вопросы гуманитарного характера.