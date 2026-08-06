Глава дипслужбы Ватикана Галлахер может посетить Россию в конце августа

Глава дипломатической службы Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер может посетить Россию в конце августа, рассказал журналистам источник в Ватикане. Секретарь по отношениям с государствами, как ожидается, прибудет в нашу страну в 20-х числах.

Пока визит прорабатывается, пишет ТАСС. Программа поездки не уточняется, однако, как известно, в июле Галлахер посетил Киев, где в основном обсуждал гуманитарные вопросы.

Ранее в Госдуме заявили о скором визите в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ожидается, что они посетят Москвы после поездки в Киев.