Новый глава Минобороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг посетил Киев с первым визитом после назначения на должность. Во время поездки он обсудил с украинским руководством военную поддержку и подготовку к зимнему периоду. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В рамках визита министр встретился с Владимиром Зеленским и руководителем украинского Минобороны Евгением Хмарой. Стороны обсудили дальнейшую помощь Киеву и его потребности накануне зимы. Одной из задач поездки стало более детальное изучение запросов Украины перед холодным сезоном.

Британский министр также заявил о планах организовать новые встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине. По его словам, ближайшее заседание формата «Рамштайна» может пройти в сентябре, а ещё одно запланировано на начало октября. Стритинг рассказал, что уже поддерживал связь с украинским коллегой после своего назначения.

Кроме того, по пути в Киев он обсуждал вопросы поддержки Украины с представителями Франции и Дании. Визит стал одним из первых международных контактов нового главы британского Минобороны после вступления в должность.

Ранее сообщалось о неофициальных переговорах в Вене, посвящённых возможным вариантам урегулирования украинского конфликта. Во встрече участвовали бывшие представители дипломатических и государственных структур России, Великобритании, Германии и Франции.