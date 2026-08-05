Bloomberg сообщил о тайных переговорах по Украине с участием бывших высокопоставленных чиновников

В июле в столице Австрии Вене прошли переговоры с участием отставных чиновников из четырёх стран для обсуждения сценариев урегулирования украинского конфликта. Как утверждает агентство «Блумберг», ссылаясь на осведомлённые источники, в переговорах приняли участие представители России, Британии, Германии и Франции.

По данным издания, участники изучали потенциальные условия для запуска мирного диалога. В числе присутствовавших называют экс-советника по нацбезопасности Соединённого Королевства Тима Бэрроу и бывшего статс-секретаря МИД Германии Маркуса Эдерера.

Также на венской площадке находился Пьер Вимон, в прошлом высокопоставленный дипломат Евросоюза и Франции. Кто именно представлял российскую сторону, собеседники агентства раскрывать не стали.

Реакция официальных ведомств на эти сообщения оказалась сдержанной. Представитель германского внешнеполитического ведомства заявил, что там были «не в курсе проведения упомянутых обсуждений». Он подчеркнул: мероприятие не организовывалось от имени министерства и не согласовывалось с ним.

Тим Бэрроу и МИД Франции от комментариев отказались.

Ранее, в конце июня, президент Владимир Путин говорил о готовности Москвы к возобновлению диалога с Вашингтоном по украинской тематике. Российский лидер отметил, что ждёт продолжения дискуссий после завершения горячей фазы на иранском треке и возвращения к темам, которые поднимались в Анкоридже в августе 2025 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, подтверждал настрой на мирные способы разрешения ситуации. При этом он добавил, что у страны достаточно ресурсов для продолжения специальной военной операции.