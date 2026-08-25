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Регион
25 августа, 09:40

Кремль раскрыл одну из тем переговоров Лаврова с главой дипломатии Ватикана

Песков ожидает обсуждения Украины на встрече Лаврова с Галлахером

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский вопрос, скорее всего, будет затронут на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с секретарём Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не сомневаюсь, что украинский вопрос будет подниматься, но детали — к Захаровой», — сказал представитель Кремля.

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При этом Песков не стал комментировать предположение журналистов о том, мог ли представитель Ватикана привезти в Москву какое-либо послание от западных стран, переадресовав вопросы о содержании переговоров в Министерство иностранных дел.

Галлахер находится в России с официальным визитом. 25 августа у него запланированы переговоры с Лавровым, а 26 августа — встреча с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В программу поездки также входят контакты с представителями Русской православной церкви и католической общины.

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В МИД РФ ранее сообщали, что Лавров и Галлахер намерены обсудить отношения России и Ватикана, сотрудничество на международных площадках и актуальные вопросы мировой повестки.

Ранее Life.ru сообщал о программе визита главы дипломатической службы Ватикана в Москву. Последний раз Галлахер приезжал в российскую столицу в ноябре 2021 года.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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