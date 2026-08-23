Каждый сам за себя: Лавров отметил занятный момент в западной помощи Киеву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поддержку Украины со стороны западных стран не следует считать действиями по линии НАТО. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава МИД отметил, что государства альянса оказывают помощь Киеву по отдельности, а не через коллективное решение блока. В качестве примера он привёл операции НАТО в Югославии, Ираке и Ливии, где решения принимались иначе.

«Мне иногда так кажется, что они все вроде поодиночке. А чего они в рамках НАТО не примут какое-то решение? Как они по Югославии принимали решение, как они принимали по Ираку решение в рамках НАТО, по Ливии частично», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что вопрос поддержки Киева остаётся частью общей политики отдельных государств Запада.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия вправе считать Великобританию участницей конфликта из-за её вовлечённости в удары по российской территории, со всеми вытекающими последствиями. Министр выразил сожаление, если Британия останется с Украиной до конца, и напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина касательно прав Москвы действовать в любом районе океана при затрагивании её интересов третьими странами.