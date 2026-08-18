Россия имеет право рассматривать Великобританию в качестве участницы конфликта из-за участия в ударах по стране. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, из этого последуют «все вытекающие последствия».

«Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца», — сказал дипломат в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин предупреждал о правах Москвы действовать в любом регионе океана, если третьи страны затронут её интересы. То же касается «гордо объявленного участия британских ракетных войск в ударах по РФ».

«Имеем право рассматривать <...> [это] в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», — добавил он.

Напомним, намедни стало известно о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь России. Среди прочих «птичек» — модель Nyan от компании Callen-Lenz. Известно об их использовании для атак на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле.