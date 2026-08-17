В ФРГ заявили, что слова Лаврова не изменят поддержку Украины

Власти Германии не намерены отказываться от поддержки Украины после заявления главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

«Угрозы и заявления в адрес партнёров из ЕС или НАТО — это не новость. Мы принимаем их к сведению, но они нас не запугают — и мы не позволим запугать нас в вопросе поддержки Украины», — сказала представитель МИД ФРГ.

В Берлине таким образом отреагировали на слова Лаврова, прозвучавшие 14 августа. Российский министр говорил, что Москва не намерена действовать методами Киева, но собирается сделать собственные методы «гораздо более жёсткими».

«Мы будем свои собственные методы делать гораздо более жёсткими для разрушения всего того, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем», — заявил глава российского МИД.

В том же интервью Лавров объяснял, что Москва не считает возможной остановку боевых действий по нынешней линии соприкосновения. По его словам, прекращение конфликта возможно при достижении долгосрочного и устойчивого урегулирования.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Лаврова, что Россия не рассматривает остановку конфликта по нынешней линии фронта. Тогда же министр заявил об ужесточении российских действий против того, что Москва считает западной поддержкой украинской военной машины.