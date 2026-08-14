Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о рисках, связанных с попытками ограничить доходы страны, вызвало активную дискуссию среди читателей немецкого портала Die Welt. Пользователи резко раскритиковали действия Евросоюза.

Один из комментаторов назвал политику Брюсселя в отношении России абсолютно незаконной с точки зрения международного права. По его словам, Евросоюз в своей предвзятой слепоте балансирует на грани.

Другой читатель отметил, что в комментариях собралось множество «самопровозглашённых героев», которые рассуждают об уничтожении России. Он выразил опасение, что эти люди очнутся только после решительного ответа Москвы, и тогда вновь заговорят о международном праве.

«Кто может обвинять Россию в том, что она защищается от санкций, введённых воюющей стороной? Россия будет противостоять насилию в отношении своего торгового судоходства. Кто будет винить её в этом?» — возмутился третий.

Ещё один комментатор иронично заметил, что четыре года назад санкции Брюсселя должны были поставить «русских на колени», а теперь выясняется, что они в первую очередь вредят самому Евросоюзу. По его словам, ЕС управляют «блестящие стратеги».

Напомним, ранее Сергей Лавров предупредил, что Россия не будет опускаться до террористических методов, однако намерена действовать значительно жёстче в отношении всего, что подпитывает военную машину Киева извне. Министр подчеркнул, что соответствующие меры уже принимаются, а на Западе начинают это ощущать. Он также обратил внимание на участившиеся призывы к немедленной остановке боевых действий, но заявил, что завершение специальной военной операции возможно только при достижении долгосрочного и устойчивого урегулирования.