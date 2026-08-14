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14 августа, 08:55

В ФРГ при канцлере Мерце проявляются «метастазы нацизма», заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в немецком обществе при канцлере Фридрихе Мерце проявляются «метастазы нацизма». Так министр прокомментировал вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса Владимиру Зеленскому о том, как европейские страны могут «помочь убить больше русских».

«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сказал Лавров в интервью ИС «Вести».

Министр также обратил внимание на заявления Мерца о необходимости сделать Германию главной военной силой Европы. По словам Лаврова, в таком контексте особенно важным становится значение слова «опять».

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Канцлер на дне: Рейтинг Мерца в Германии продолжает рушиться

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает остановку конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. По словам главы МИД России, прекращение боевых действий возможно только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования, а не временной фиксации текущих позиций.

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Дарья Денисова
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