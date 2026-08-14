В ФРГ при канцлере Мерце проявляются «метастазы нацизма», заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в немецком обществе при канцлере Фридрихе Мерце проявляются «метастазы нацизма». Так министр прокомментировал вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса Владимиру Зеленскому о том, как европейские страны могут «помочь убить больше русских».

«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сказал Лавров в интервью ИС «Вести».

Министр также обратил внимание на заявления Мерца о необходимости сделать Германию главной военной силой Европы. По словам Лаврова, в таком контексте особенно важным становится значение слова «опять».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает остановку конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. По словам главы МИД России, прекращение боевых действий возможно только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования, а не временной фиксации текущих позиций.