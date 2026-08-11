Канцлер на дне: Рейтинг Мерца в Германии продолжает рушиться

Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь оказался на последнем месте в рейтинге популярности политиков ФРГ. По данным опроса института INSA для газеты Bild, глава правительства получил всего 2,6 балла из десяти.

Падение доверия к Мерцу продолжается уже несколько месяцев. В июле он ненадолго поднялся на предпоследнюю позицию в списке из 20 политиков, однако теперь снова замыкает рейтинг.

Среди самых непопулярных представителей немецкой власти также оказались министр экономики Катарина Райхе с результатом 3,2 балла и сопредседатель СДПГ, глава Минтруда Бербель Бас, набравшая 3,4 балла.

Лидером рейтинга остаётся министр обороны Германии Борис Писториус – он получил 4,9 балла. Следом расположились премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир с 4,4 балла и глава правительства Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст с 4,2 балла.

До этого другое исследование показало высокий уровень недовольства работой кабинета министров ФРГ. Согласно данным Forsa, 85% опрошенных негативно оценили деятельность Мерца, а 82% выразили недовольство правительством.

Ранее Фридрих Мерц признался, что обеспокоен падением своей поддержки среди немцев. Канцлер заявил, что пытается понять причины ухудшения отношения граждан к своей работе и допустил проблемы для действующей коалиции, если выборы прошли бы в текущий момент. При этом Мерц назвал себя «обучающейся системой», которая продолжает получать новый политический опыт.