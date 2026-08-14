Лавров назвал невозможной остановку конфликта на Украине по линии фронта

Остановку конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения Москва не рассматривает, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

По словам министра, такой сценарий означал бы, что Россия фактически позволила бы перечеркнуть подвиг предков, победивших нацизм. Лавров также связал позицию Москвы с ответственностью за историю российского государства.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не намерена использовать методы Киева. При этом, по его словам, Москва будет действовать жёстче против того, что, как он считает, поддерживает украинскую военную машину со стороны Запада.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что конфликт на Украине приближается к критической фазе на фоне изменения ситуации с ракетными ударами. Авторы публикации утверждают, что украинская ПВО не смогла перехватить около двух десятков баллистических ракет «Искандер-М» и «Циркон», что, по их оценке, указывает на переход боевых действий в новую фазу.