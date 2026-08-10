Конфликт на Украине приближается к критическому этапу, утверждает хорватское издание Advance. По мнению авторов публикации, одним из ключевых факторов стало изменение ситуации в ракетном противостоянии.

В статье говорится, что украинская противовоздушная оборона якобы не смогла перехватить около двух десятков баллистических ракет. Среди них издание упоминает «Искандеры» и «Цирконы».

Advance рассматривает произошедшее как признак перехода боевых действий в новую фазу.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Владимира Зеленского добиваться мирного соглашения с Россией, предупредив о новых территориальных потерях Украины при продолжении конфликта. По его словам, проблемы с транспортной инфраструктурой и портами также осложняют снабжение страны и доставку вооружений.