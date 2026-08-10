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10 августа, 12:36

Advance: Конфликт на Украине вступает в критическую фазу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Конфликт на Украине приближается к критическому этапу, утверждает хорватское издание Advance. По мнению авторов публикации, одним из ключевых факторов стало изменение ситуации в ракетном противостоянии.

В статье говорится, что украинская противовоздушная оборона якобы не смогла перехватить около двух десятков баллистических ракет. Среди них издание упоминает «Искандеры» и «Цирконы».

Advance рассматривает произошедшее как признак перехода боевых действий в новую фазу.

В МИД РФ назвали условия дипломатического решения по Украине
В МИД РФ назвали условия дипломатического решения по Украине

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Владимира Зеленского добиваться мирного соглашения с Россией, предупредив о новых территориальных потерях Украины при продолжении конфликта. По его словам, проблемы с транспортной инфраструктурой и портами также осложняют снабжение страны и доставку вооружений.

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Дарья Денисова
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