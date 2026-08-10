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10 августа, 11:30

В МИД РФ назвали условия дипломатического решения по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уладить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём реально, но для этого нужны политическая воля и закреплённые юридически гарантии безопасности для России со стороны стран Запада. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По словам замминистра, Москва настаивает на конкретных и обязывающих обязательствах, которые не позволят коллективному Западу вновь угрожать российским западным границам.

«Убеждены, что урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими методами возможно при наличии соответствующей политической воли», — заявил он.

Галузин отметил, что при оценке шансов на мирное решение приходится держать в уме постоянные удары Киева по жителям и инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнул, что теперь под ударами оказываются и объекты международной инфраструктуры. По его мнению, такие действия только вредят самому Киеву и ухудшают его положение.

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Ранее Галузин заявлял, что действия Владимира Зеленского не оставляют России иного выхода, кроме продолжения спецоперации до полного достижения поставленных целей. По его словам, завершение конфликта Зеленскому невыгодно, ведь от войны зависит сохранение его власти. Дипломат отметил, что при таких условиях Москва намерена и дальше добиваться своих целей.

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Вероника Бакумченко
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