Россия не рассматривает «заморозку» конфликта на Украине без устранения его первопричин. Такую позицию Москвы в интервью ТАСС изложил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая «заморозка» невозможна», — отметил замминистра.

Галузин также заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и добивается эскалации. Дипломат считает, что такой курс вызывает недовольство даже среди партнёров Киева.

По словам замминистра, в июле и августе Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили беспилотники для атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Эти объекты обеспечивают работу инфраструктуры, связанной прежде всего с экономическими интересами Казахстана. Галузин расценил действия украинской стороны как террористические.

Дипломат призвал мировое сообщество отреагировать на произошедшее. Он отдельно упомянул США и страны Европы, чьи нефтегазовые компании входят в число акционеров КТК. Галузин считает, что урегулирование должно остановить подобные атаки и обеспечить безопасность. По его словам, Россия добивается этого через устранение первопричин конфликта.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Он озвучил эту позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске. Казахстанский лидер сослался на результаты предыдущих переговоров.