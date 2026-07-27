МИД Украины обратился к Токаеву после его предложения о заморозке конфликта

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало недавнее выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно путей разрешения российско-украинского конфликта. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига подтвердил, что Киев солидарен с позицией казахстанского лидера о необходимости скорейшего прекращения огня и перевода процесса урегулирования в дипломатическое русло.

«Это реалистичное, своевременное и мудрое заявление», — написал Сибига в соцсетях.

Ранее в ходе переговоров в Омске Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину рассмотреть вариант заморозки конфликта на Украине. По мнению главы государства, сторонам стоит вернуться к «стамбульской формуле», в рамках которой, подчеркнул он, был достигнут значительный прогресс.