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27 июля, 09:55

МИД Украины обратился к Токаеву после его предложения о заморозке конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало недавнее выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно путей разрешения российско-украинского конфликта. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига подтвердил, что Киев солидарен с позицией казахстанского лидера о необходимости скорейшего прекращения огня и перевода процесса урегулирования в дипломатическое русло.

«Это реалистичное, своевременное и мудрое заявление», — написал Сибига в соцсетях.

Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины
Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины

Ранее в ходе переговоров в Омске Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину рассмотреть вариант заморозки конфликта на Украине. По мнению главы государства, сторонам стоит вернуться к «стамбульской формуле», в рамках которой, подчеркнул он, был достигнут значительный прогресс.

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Наталья Демьянова
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