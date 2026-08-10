Действия Владимира Зеленского не оставляют России иного выбора, кроме продолжения СВО до полного достижения поставленных целей. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, Зеленскому невыгодно завершение конфликта, поскольку от него зависит сохранение нынешней власти на Украине.

«Зеленскому не нужен мир. Продолжение конфликта для него и его клики — единственный способ сохраниться во власти и избегать ответственности за совершенные преступные деяния», — сказал Галузин.

Дипломат отметил, что при таких обстоятельствах Москва намерена и дальше решать поставленные задачи военным путём. Речь, по его словам, идёт о демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угроз, исходящих с её территории.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что СВО идёт к «логическому завершению», однако дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от позиции Вашингтона. По его словам, решения США способны повлиять и на действия киевского руководства. Подробнее — в материале Life.ru.