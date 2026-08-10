Владимиру Зеленскому стоит добиваться мирного соглашения с Россией, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения положения Украины. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, затягивание конфликта обернётся для Киева новыми территориальными потерями.

«Украина не добивается успеха на поле боя. <…> И они наверняка понимают, что чем дольше продолжается этот конфликт в нынешних условиях, тем больше территорий они теряют с каждым месяцем», — сказал он.

Отдельно профессор обратил внимание на проблемы с украинской логистикой. Российские удары затруднили работу транспортной инфраструктуры и снабжение страны. В частности, российские войска наносят удары по транспортным маршрутам и заправочным станциям в восточной части Украины. Дополнительным фактором он назвал прекращение работы украинских портов на Чёрном море.

Особое значение имеет ситуация вокруг Одессы. Из-за ограничений в работе портовой инфраструктуры Украина фактически теряет возможность полноценно использовать выход к морю. Проблемы с морскими маршрутами отражаются не только на экономике. Профессор отметил, что Киеву становится сложнее доставлять вооружение в страну через Чёрное море.

В итоге, считает Миршаймер, совокупность военных и логистических трудностей складывается для Украины в крайне неблагоприятную картину. На этом фоне он призвал Зеленского не откладывать поиск урегулирования.

Ранее сообщалось, что европейские элиты заинтересованы в продолжении украинского конфликта, поскольку используют его для сохранения своих политических позиций. Политики в Брюсселе поставили на кон свои карьеры и теперь сами подталкивают европейские страны к дальнейшему вовлечению в противостояние.