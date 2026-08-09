Ветеран американской армии Дэниел Дэвис заявил, что единственным способом остановить гибель Украины и прекратить бессмысленные жертвы является принятие условий Москвы. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала. По словам отставного подполковника, настал момент признать очевидное: украинское государство стоит на грани катастрофы.

«Пришло время признать правду: прекратить разрушение Украины, остановить ненужную гибель её людей и положить конец этому конфликту. А это означает — согласиться на условия России. Другого способа нет», — подчеркнул Дэвис.

Аналитик также обратил внимание на кризисную ситуацию в самой Украине: острый дефицит средств противовоздушной обороны, систематические удары по критической инфраструктуре и тяжелейшее положение на фронте ставят страну перед реальной угрозой краха.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что кампания по «принуждению России к миру», о которой в конце июня заявил Владимир Зеленский, за 40 дней так и не дала результата, на который рассчитывал Киев. По задумке украинской стороны, план состоял из нескольких направлений. Планировались удары по нефтепереработке ради топливного дефицита, атаки на склады маркетплейсов, чтобы разозлить малый и средний бизнес, а также новое издание операции «Паутина» — налёты беспилотников на российские аэродромы и промышленность.