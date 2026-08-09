Кампания по «принуждению России к миру», о которой в конце июня заявил Владимир Зеленский, за 40 дней так и не дала результата, на который рассчитывал Киев. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в материале KP.RU.

По задумке украинской стороны, план состоял из нескольких направлений. Планировались удары по нефтепереработке ради топливного дефицита, атаки на склады маркетплейсов, чтобы разозлить малый и средний бизнес, а также новое издание операции «Паутина» — налёты беспилотников на российские аэродромы и промышленность.

Коц отметил, что ставка делалась на общественное недовольство: в Киеве надеялись, что россияне «выйдут на майдан». Однако, по словам военкора, эти шаги либо не сработали, либо были заранее сорваны.

Журналист напомнил, что Москва отказалась вести переговоры на условиях Украины, и в итоге сложности возникли уже у самого Киева. Удары по НПЗ действительно привели к перебоям с бензином, но власти оперативно приняли жёсткие меры и не допустили кризиса.

«Мужик с канистрой на майдан не пошёл. Мужик поехал на работу», — подытожил военкор.

А ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с ТАСС заявил, что за 40 дней своего плана Украина потеряла около 40 населённых пунктов. По его словам, за это время в Киеве сменили правительство, убрали министра обороны и поменяли главнокомандующего ВСУ. Отступая по всей линии фронта, украинская армия оставила Константиновку и Красный Лиман. Депутат считает, что весь этот план был нужен Зеленскому для видимости успехов и получения западной помощи.